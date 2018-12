Deel dit artikel:













Ook AWP Vechtstromen heeft kandidatenlijst vastgesteld vlnr: Rosemarie Merz, Machiel Wispels, Hans van Agteren, Marja Irrgang, Christien van Wijk, Wieger Mulder (Foto: AWP)

De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is klaar met de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart volgend jaar. De Enschedese oud-wethouder Hans van Agteren is benoemd tot lijsttrekker. Ook de lijst van de partij Water Natuurlijk is inmiddels bekend.

Nummers twee en drie op de lijst van de Algemene Waterschapspartij (AWP) zijn Rosemarie Metz en Machiel Wispels uit respectievelijk Tubbergen en Borne. Op plek vier, vijf en zes staan Wieger Mulder uit Hengelo, Christien van Wijk uit Almelo en Marja Irrgang uit Emmen. Zij hebben in hun gemeenten al veel deskundigheid en ervaring met waterbeheer opgebouwd, laat de partij weten. In totaal staan er 26 namen op de lijst van de AWP. De partij zegt zich te onderscheiden van andere waterschapspartijen doordat de partij niet is voortgekomen uit landelijke politieke partijen.De AWP schrijft dat "niet de politiek maar deskundigen aan het stuur van een waterschap moeten zitten".