Automobilist overleden bij zwaar ongeval in Dalfsen

Bij een zwaar ongeval op de Dedemsweg tussen Dalfsen en Nieuwleusen is vannacht een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder botste door een nog onbekende oorzaak frontaal op een boom.

De schade aan de auto is groot. Van het voertuig is niets meer over. Over de hele weg lagen brokstukken verspreid. De automobilist reed van Nieuwleusen in de richting van Dalfsen.

Het ongeluk gebeurde even na twaalf uur vannacht. De totaal vernielde auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.