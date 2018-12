Verdediger Dico Koppers na lang blessureleed terug op trainingsveld PEC Zwolle

Koppers staat weer op het trainingsveld in Zwolle (Foto: PEC Zwolle Media)

Koppers staat weer op het trainingsveld in Zwolle (Foto: PEC Zwolle Media)

Dico Koppers heeft zich na lange tijd weer eens gemeld op het trainingsveld van PEC Zwolle. De verdediger is op de weg terug van een achillespeesblessure.

Koppers raakte in augustus vorig jaar tijdens een potje voetvolley geblesseerd en raakte tijdens zijn herstel in februari opnieuw geblesseerd op dezelfde plek. De linksback, die in de zomer van 2017 overkwam van Willem II, speelde door zijn blessures pas twee duels voor PEC Zwolle.