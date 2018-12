Bennie Jolink met Normaal eenmalig terug op de planken

De boerenrockformatie Normaal komt eenmalig weer in actie. De band treedt Hemelvaartsdag volgend jaar op in Lochem. Thema van de eenmalige show: 'Olderwets Höken'. Aanleiding voor de comeback is de goede gezondheid van zanger en voorman Bennie Jolink.

Nadat Normaal als uitvinder van de dialectrock ooit een belangrijk hoofdstuk heeft geschreven in de geschiedenis van de nederpop, hield de band het eind 2015 na veertig jaar van ‘höken en daldeejen’ voor gezien.



Nieuwe medicijn

Reden was vooral de slechte gezondheid van zanger Bennie Jolink, die meer dan ooit last had van zijn aangeboren astma. Maar het gaat de laatste tijd crescendo met de Achterhoeker, die overigens ooit in Enschede studeerde. Met dank aan een nieuw, experimenteel geneesmiddel. Een tovermedicijn, zoals Jolink het zelf noemt.



Bijbelse proporties

Eerder dit jaar maakte hij al via RTV Oost zijn rentree bekend. “Een genezing van Bijbelse proporties”, zo zei hij destijds over zijn wederopstanding.

Heilige grond

Behalve dat Jolink momenteel aan een soloalbum werkt, heeft hij maandag bekendgemaakt dat Normaal na een afwezigheid van vier jaar volgend jaar Hemelvaartsdag weer bijeen komt. Dat gebeurt in Lochem. Heilige grond want het was de plek waar de band in 1975 z’n grote doorbraak beleefde.

Ademruimte

Het geneesmiddel heeft hem letterlijk meer ademruimte gegeven. Maar dat Jolink zijn rentree zou maken, had hij zelf ook niet gedacht. “Ik had nooit verwacht dat ik weer zo goed op zou knappen. Het heeft weliswaar twee jaar in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn.”

'Olderwets höken'

Jolink stond dit jaar Hemelvaartsdag voor het eerst sinds zijn afscheid weer op de bühne. Dat gebeurde tijdens de onthulling van het standbeeld van Normaal in Jolinks geboorteplaats Hummelo. “Ik was erg benieuwd of ik het zou volhouden, maar het ging prima. Inmiddels ben ik nog weer een stuk vooruit gegaan. Ik verheug me er enorm op om nog eenmaal ‘olderwets te höken’.”