Actiegroep Eesveen doet mee aan manifestatie tegen gaswinning De gaswinning in Eesveen (Foto: RTV Oost)

De Overijsselse actiegroep Geen Opschudding Gaswinning Eesveen gaat samen met 23 actiegroepen uit het hele land op 13 december naar de rechtbank in Groningen voor een manifestatie. Actiegroep Tsjingas, inwoners, ondernemers en de Friese gemeente Nij Beets staan tegenover gasbedrijf Vermilion in een juridisch geschil over een proefboring voor gaswinning.