Rechtbank stelt zaak kindermishandeling Almelo uit vanwege onduidelijkheid over verwondingen

Rechtbank stelt zaak kindermishandeling Almelo uit vanwege onduidelijkheid over letsel (Foto: iStock)

Er is nog veel onduidelijk in een Almelose kindermishandelingszaak, waarbij een vader en zijn partner twee kinderen (9 en 12 jaar) vijftien maanden lang zouden hebben geslagen en geschopt. Daarom heeft de rechtbank de strafzaak tegen de twee verdachten uitgesteld.

De Almelose rechters hebben nog veel vragen over de verwondingen van de kinderen. Een forensisch arts stelde divers letsel vast, maar een duidelijk verslag of foto's zitten niet in het dossier.

De advocaat van het stel wil twee agenten als getuige horen. Zij zouden twijfels hebben geuit over de betrouwbaarheid van de verklaring die de oudste dochter bij de politie aflegde. Dat verzoek is afgewezen.



Wanneer de zaak verder gaat, is onduidelijk.