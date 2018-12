Deel dit artikel:













FBK Games in Hengelo benoemd tot werelderfgoed door Internationale Atletiek Unie FBK stadion in Hengelo (Foto: RTV Oost/ Allard Olsman)

De Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo heeft afgelopen weekend de IAAF World Athletics Heritage Plaque gekregen van de Internationale Atletiek Unie (IAAF). Dit is een erkenning voor evenementen die veel hebben betekend voor de sport. Het is de eerste keer dat de award is uitgereikt.

De benoeming vond plaats in Monaco en werd gedaan door IAAF-president Sebastian Coe, zelf voormalig atleet. "Het is een spannende dag, aangezien we de wedstrijden, atleten en prestaties wereldwijd aan elkaar koppelen." Naast Blankers-Koen werd de award aan elf andere atleten en locaties uitgereikt. De eerste editie van de Fanny Blankers-Koen Games was in 1981. De FBK Games ontvangen een plaquette die in het stadion wordt opgehangen. In zaal zat een dochter van Blankers-Koen om de award in ontvangst te nemen.