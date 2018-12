Gerechtshof maakt zich op voor behandeling Chaletmoord

Voor het eerste levensdelict is ze veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. In 2003 heeft ze samen met een vriendin in Den Haag een Algerijn omgebracht. Toen ze het delict pleegde, was ze nog net minderjarig.

Chaletmoord

In de Chaletmoord gaat het om de dood van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf. Zijn levenloze lichaam werd in maart 2014 aangetroffen in een brandend chalet in Ermelo. Hij bleek op beestachtige wijze om het leven gebracht. Zijn lichaam vertoonde meer dan veertig hak- en snijwonden, toegebracht met een mes en bijl.

De Amersfoortse zakenman Ton Kuijf (Foto: politie) De Amersfoortse zakenman Ton Kuijf

Al gauw werd Janet S. uit Kampen opgepakt. Zij bewoonde het chalet tijdelijk. Janet en de zakenman hadden elkaar leren kennen via een website waar seksafspraakjes gemaakt kunnen worden.

Bijl

Die avond in maart is waarschijnlijk een onderhandeling over geld uit de hand gelopen en is Janet op de zakenman in gaan hakken met een bijl. Dat is gezien door een vriend van haar, Youri B. uit Bergen op Zoom. Hij was die avond ook bij het chalet en heeft Janet geholpen om de sporen te wissen.

Een derde speler in dit horrorscenario is Joyce N, eveneens uit Kampen. Zij was al lang vriendinnen met Janet en heeft ook geholpen met het wissen van sporen, door het chalet in brand te steken.

De vierde persoon die is veroordeeld in deze Chaletmoordzaak is de broer van Janet, Danny. Hij heeft volgens de rechtbank de brandstof geleverd voor de brand in het chalet.

Overzicht van de hoofdrolspelers in de Chaletmoord (Foto: RTV Oost - Tom Meerbeek) Overzicht van de hoofdrolspelers in de Chaletmoord

Straf

Janet werd veroordeeld tot 20 jaar cel, de rest kreeg straffen van 1 tot 2 jaar cel opgelegd. In alle zaken dient hoger beroep. Janet zelf zegt dat niet zij de zakenman heeft omgebracht, maar haar kameraad Youri uit Bergen op Zoom.

Het gerechtshof heeft in totaal bijna een week uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Waarschijnlijk wordt volgende week maandag de strafeis tegen Janet bekend. Een dag later horen de medeverdachten welke straf hen boven het hoofd hangt.