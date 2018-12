Deel dit artikel:













Houten schapen bij kerstevenement Bethlehem Boulevard in Almelo Schapen spelen een belangrijke rol in de kerststal (Foto: RTV Oost)

Volgende week begint een groot nieuw evenement in Almelo: Bethlehem Boulevard. Meerdere dagen is de binnenstad in kerstsferen met onder meer voorstellingen, een kerststal en een kerstmarkt. Kunstenares Sibyl Heinen uit Almelo mag de kerststal vormgeven. "Ik heb de vrijheid gekregen om mijn interpretatie van het kerstverhaal te laten zien", vertelt ze enthousiast.

Heinen woont inmiddels zo'n twintig jaar in Almelo, maar is als kunstenares bekender in het buitenland. Daarom was ze blij met de kans om in haar eigen stad aan de slag te kunnen. Heijnen is druk met de voorbereidingen voor de kerststal. Zo maakt ze van hout en wol een stuk of tachtig schapen. De schapen symboliseren voor haar het kerstgevoel. Ook maakt ze van runderoren engeltjes. De creaties van de kunstenares zijn vanaf 13 december te zien in de Almelose binnenstad.