Afscheid burgemeester Dalfsen levert 4.000 euro op voor Sheltersuit

Han Noten, voormalig burgemeester van Dalfsen, heeft met zijn afscheid 4.022,50 euro opgehaald voor Sheltersuit. Het goede doel uit Enschede kreeg vandaag de cheque overhandigd van Noten.

Noten deed een oproep aan inwoners om voor zijn afscheidscadeau geld te doneren aan het goede doel. Daar werd gehoor aan gegeven en hij is trots op de mooie opbrengst. "Wat geweldig dat zoveel mensen een bijdrage hebben geleverd! Met dit bedrag kan Sheltersuit een groot aantal daklozen en vluchtelingen warm houden deze winter."

Sheltersuit

Sheltersuit is een sociale onderneming die wind- en waterdichte jassen maakt die ook gebruikt kunnen worden als slaapzak. Ze worden uiteindelijk in gebruik genomen door daklozen in Nederland en door vluchtelingen.

Zo stuurt Sheltersuit bijvoorbeeld 'slaapjassen' naar vluchtelingenkampen op Lesbos. De producten worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie dus ook daklozen en vluchtelingen zelf.

Noten zelf is na acht jaar burgemeesterschap nu voorzitter van Ambulancezorg Nederland en blijft wonen in Dalfsen. Hij kijkt niet gek op van de hoge donatie. ''Het typeert Dalfsen: mensen hebben een groot en sociaal hart, daarom houd ik ook zoveel van deze gemeente.''