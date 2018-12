Tien jaar na Meldpunt Overbodige Verkeersborden Enschede: "Goed dat er weer aandacht voor is"

Hij kreeg ruim tien jaar geleden tientallen foto's opgestuurd. Ze verschenen niet alleen op zijn weblog, de ambtenaren van de gemeente Enschede kregen ook een exemplaar.

"Het triggerde mij omdat de onnodige borden tot onveilige situaties leidden", vertelt Welman. "Het was soms ronduit verwarrend. Dan waren er zoveel borden waarnaar je moest kijken."

Een voorbeeld is de Staringstraat. Vanaf de Laaressingel mag je de straat niet inrijden, maar er stond op die plek wel een bord verboden te parkeren. "Een overbodig bord", legt Welman uit, "want je mag er sowieso niet in met je auto."

Het meldpunt heeft effect gehad, want het bord is uiteindelijk verdwenen. "Ik denk dat er zo'n tien borden zijn weggehaald door het meldpunt. Daarnaast is het beleid aangepast. Er werd vanaf dat moment veel kritischer gekeken of er wel een bord geplaatst moest worden", zegt Welman.

Welman vindt het goed dat de discussie nu nieuw leven wordt ingeblazen, onder meer door Veilig Verkeer Nederland. De verkeersorganisatie vindt dat 600.000 van de in totaal drie miljoen borden in Nederland kan verdwijnen, omdat ze overbodig zijn. "Het is goed dat het weer op de agenda is gekomen", zegt Welman. "Gemeenten moeten goed blijven kijken naar hun beleid."

Oldenzaal

Over twee weken is Welman de nieuwe burgemeester van Oldenzaal. Of hij daar al overbodige borden heeft gezien? "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. Ik ben er wel veel geweest de laatste tijd, maar toen keek ik met een andere bril. Ik zal vanaf 17 december ook de bril van overbodige verkeersborden weer gaan opzetten om te kijken wat dan het resultaat is."

Meldpunt overbodige verkeersborden in oktober 2007: