Programma: Topwedstrijden in hoofdklasse, 1e klasse en Basketball League

December is begonnen en dus komt de winterstop er bijna aan. Deze week is er echter nog een bomvol programma op de Overijsselse sportvelden. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

PEC Zwolle staat voor de lastige opgave in de eredivisie om de zege op De Graafschap zaterdag een goed vervolg te geven. Ajax is dan de tegenstander in Zwolle. Heracles Almelo gaat zondag op bezoek bij concurrent FC Utrecht.

In de Keuken Kampioen Divisie komen Go Ahead Eagles en FC Twente deze week 'gewoon' op vrijdag in actie. De Deventer ploeg ontvangt hekkensluiter Helmond Sport en de Enschedeërs gaan op bezoek bij FC Volendam.

In de 2e divisie is er opnieuw een uitwedstrijd voor HHC Hardenberg. Zaterdagmiddag gaat de ploeg op bezoek bij GVVV.

Amateurvoetbal

In de hoofdklasse B is zaterdag de kraker tussen Staphorst en Genemuiden het duel dat we live uitzenden. Excelsior'31 is de koploper en krijgt nummer twee Sparta Nijkerk op bezoek in de topper. Berkum gaat in de andere Overijsselse derby op bezoek bij DETO en SVZW speelt bij ACV.

Quick'20 en HSC'21 spelen donderdag de tweede helft van hun onderlinge duel dat onlangs gestaakt werd in de 3e divisie. Het licht viel toen in de rust uit. Donderdag worden de tweede 45 minuten gespeeld. De stand is 0-1. Zondag komen beide ploegen opnieuw in actie. HSC ontvangt OFC dan en Quick gaat naar ADO'20.

In de 1e klasse E staat zondag ook een topper op het programma. Koploper Rohda Raalte neemt het dan in eigen huis op tegen naaste belager SC Bemmel. Rohda is daarnaast de enige Overijsselse club die nog in actie moet komen in de tweede ronde van de districtsbeker. Go Ahead Kampen komt vanavond op bezoek.

Vrouwenvoetbal

FC Twente is bij de vrouwen inmiddels opgeklommen naar de tweede plek. ADO Den Haag is vrijdag de tegenstander in Hengelo. Die ploeg heeft twee punten minder, maar kwam ook twee keer minder in actie en dus kan Twente vrijdag goede zaken doen. PEC Zwolle gaat die avond op bezoek bij Heerenveen.

Basketbal

De heren van Landstede komen deze week twee keer in actie in de Dutch Basketball League. Donderdag is de topper tegen Donar en zaterdag gaat de Zwolse ploeg op bezoek bij Apollo Amsterdam. De vrouwen van Jolly Jumpers komen niet in actie deze week.

Handbal

In de eredivisie komt deze week namens Overijssel alleen DSVD in actie. De promovendus krijgt V&L op bezoek in Deurningen.

Volleybal

De volleyballers van Topvolleybal Zwolle gaan zaterdag op bezoek bij Sliedrecht Sport. Bij de vrouwen is er de Overijsselse derby tussen Regio Zwolle Volleybal en Set-Up'65, Eurosped krijgt naast belager VC Sneek op bezoek en Apollo 8 speelt bij Alterno.

Waterpolo

De vrouwen van Het Ravijn leken al te kunnen beginnen aan de winterstop, maar de KNZB heeft enkele duels in de eredivisie verplaatst en daardoor komt de ploeg uit Nijverdal alsnog in actie. Zaterdag komt ZVL op bezoek. De heren van Het Ravijn spelen een uitduel bij ZPC Amersfoort.

Bekijk hier het volledige programma, de standen en de uitslagen uit vorige speelronden.