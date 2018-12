Brandstichter Rijssen moet tien maanden de cel in

Een 34-jarige bewoner van een flat aan de Graaf Ottostraat in Rijssen is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De man stak op 3 juli dit jaar kartonnen dozen en een kussen in brand op het balkon van zijn flat. Toen de vlammen te hoog werden, bluste hij de brand zelf. De brandstichting was een schreeuw om hulp, vertelde de 34-jarige eerder tegen de rechtbank in Almelo.

De man zag het afgelopen zomer niet meer zitten. Hij zat middenin een diepe depressie en kwam bijna niet meer buiten. Hij kreeg ook ruzie met een buurman en stapte naar de politie en de woningbouwvereniging. Daar vond hij geen gehoor. De brand stichtte hij onder invloed van alcohol.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een langere celstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechtbank denkt dat de Rijssenaar meer gebaat is bij een goede behandeling en begeleid wonen.