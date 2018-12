NAM: "Onderzoek naar zuivering afvalwater is continu proces"

Het zuiveren van afvalwater is volgens de NAM nu nog te duur en geen realistisch scenario. "Er wordt bij zuivering veel energie gebruikt waardoor het veel duurder is. Maar onderzoek naar zuiveren van afvalwater is bij NAM een continu proces", zegt NAM-woordvoerder Kirsten Smit. Gerard Schouten, directeur van een bedrijf gespecialiseerd in zuivering van afvalwater uit de oliewinning, doet dit verhaal af als 'complete onzin'.

Kirsten Smit, woordvoerder van de NAM zegt: "We hebben onszelf en anderen beloofd dat we in de gaten zouden houden in hoeverre het water te zuiveren is, dus dat is een continu proces." Volgens Gerard Schouten van Salltech is er al zeker anderhalf jaar geen contact meer geweest tussen de NAM en zijn bedrijf. Hij zegt op tien verschillende plekken in de wereld met succes afvalwater te zuiveren, tegen kosten die veel lager zijn dan de NAM beweert.

Vier jaar geleden

Vandaag is het precies vier jaar geleden dat RTV Oost de injectie van afvalwater onder de aandacht bracht. Op dat moment werd al twee jaar geïnjecteerd in lege gasvelden in de diepe bodem van Noordoost-Twente. In het afvalwater bevinden zich grote hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, zeggen diverse experts uit binnen- en buitenland. Nadat de redactie een fors aantal tips binnen kreeg over lekkages en andere ongeregeldheden op locaties van de NAM, kwam het verhaal in een stroomversnelling.

'Gevaarlijk'

Hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, Lucas Reijnders, zei al eens dat het fout is wat de NAM doet. "Veel van deze chemicaliën zijn vluchtig en vinden makkelijk een weg naar boven. Deze stoffen zijn echt gevaarlijk voor planten en diertjes, maar ook niet veilig voor de mensen."

De aardoliemaatschappij organiseerde diverse informatie-avonden in Noordoost-Twente, maar dat kon de ongerustheid bij de bevolking niet wegnemen. "Het wantrouwen werd alleen maar verder aangewakkerd", zegt Freddy Mensink nu hij terugkijkt in de tijd. Daarom werd al snel het initiatief genomen om het burgerinitiatief Stop Afvalwater Twente op te richten. Mensink werd daar de voorzitter van.

Petitie

Stop Afvalwater Twente organiseerde een petitie en haalde in enkele weken ruim 30.000 handtekeningen op. Maar al bij de overhandiging van de petitie aan toenmalig minister Kamp, gaf die meteen aan dat de afvalwaterinjectie gewoon zou doorgaan. "Ik moet ook met algemeen belang rekening houden. We hebben er in het land ook belang bij dat de regering niet zomaar achter actiegroepen aan loopt, maar dat die zich goed informeert en op grond van feiten tot verstandige beslissingen komt", zei minister Kamp destijds in een tv-uitzending van RTV Oost.

Lekkage

Na een forse lekkage in de transportleiding van afvalwater van Drenthe naar Twente, werd NAM gedwongen de afvalwaterinjectie te stoppen. Omdat de leiding lek was kon het water niet vervoerd worden en daardoor kwam ook de Drentse oliewinning ruim een jaar stil te liggen. De reparatiekosten bedroegen tientallen miljoenen euro's. Na anderhalf jaar kon de oliewinning weer worden opgestart.

Sindsdien pompt de NAM het afvalwater nog maar in een enkel gasveld onder het Twentse dorpje Rossum. De eerdere injectielocaties in natuurgebied Het Springendal zijn stilgelegd, evenals de injectielocatie in Mander. Er wordt nu ook fors minder afvalwater geïnjecteerd; momenteel gaat het om drie miljoen liter afvalwater per dag. Dat blijkt uit gegevens die de oliemaatschappij op haar site heeft staan.

Afvalwaterzuivering

Het Nederlandse bedrijf Salltech uit Sneek is gespecialiseerd in de zuivering van afvalwater uit de oliewinning. Directeur Gerard Schouten zegt dat zijn bedrijf "op tien verschillende plekken in de wereld succesvol is met afvalwaterzuivering". Maar de NAM zegt dat de kosten nog steeds veel te hoog zijn en het energieverbruik bij zuivering inefficiënt is. Daardoor zal de injectie van afvalwater in Noordoost-Twente in de komende jaren gewoon door gaan.