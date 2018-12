Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand uitgebroken in woning in Haaksbergen Er kwam veel rook vrij bij de brand (Foto: Ginopress) De brandweer forceerde de ramen (Foto: News United / Dennis Bakker)

In een woning aan Het Kempke in Haaksbergen is vanmiddag brand uitgebroken.

De brandweer schaalde op naar middelbrand. Bij de brand komt veel rook vrij. De oorzaak van de brand is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33