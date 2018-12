Twentse economie draait bovengemiddeld

De Twentse economie groeide in 2017 met 3,0 procent, landelijk was dat 2,9 procent. Ook het aantal banen is boven het landelijk gemiddelde gegroeid. Deze cijfers staan in de 'Twente Index 2018', die vandaag werd gepresenteerd bij Grolsch in Enschede.

"Twente mag tevreden zijn met deze mooie cijfers", zo liet burgemeester Hofland van Rijssen-Holten de zaal weten na de presentatie van de cijfers. Op veel economische cijfers doet Twente het beter dan het landelijk gemiddelde. Hieronder een aantal van die cijfers uit de 'Twente Index'.

Bruto Product van 20 miljard

Het Bruto Regionaal Product (BRP) is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een regio geproduceerd worden. In Twente bedroeg het Bruto Twents Product in 2016 20,5 miljard euro. Dit is een toename van 4,2 procent ten opzichte van 2015. In Nederland steeg het Bruto Nationaal Product (BNP) in dezelfde periode met 2,8 procent.

Groei werkgelegenheid bovengemiddeld

Het aantal banen in Twente medio 2017 bedraagt ruim 303.800, dat zijn 6.500 (+2,2%) banen meer dan in 2016. Landelijk was de banenontwikkeling minder sterk (+1,5%). De meeste werkgelegenheid in Twente is te vinden in de collectieve sector (overheid en zorg e.d.) met 81.300 banen, gevolgd door de consumentendienstverlening (65.800), zakelijke dienstverlening (50.300) en industrie (44.400).

De sterkste toename ten opzichte van 2016 heeft plaatsgevonden in de zakelijke dienstverlening (+4,8%), op afstand gevolgd door de bouwnijverheid en de distributie (beide +2,5%). High tech systems & materials (HTSM) is één van de sterke troeven van Twente. In onze regio werken in 2017 relatief veel mensen in deze sector (Twente 10,0% en Nederland 6,9%)

Aantal vacatures groeit hard

De vraag naar personeel groeit door. Het aantal nieuw gemelde vacatures bedraagt in het tweede kwartaal van 2018 7.900. Dat is 20 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2017. In dezelfde periode stijgt het aantal nieuwe vacatures in Nederland als geheel met 21 procent. Ook het aantal openstaande vacatures loopt verder op. Eind juni staan er 6.700 vacatures open, zo’n 1.000 meer dan in december 2017. Vooral voor technische beroepen staan veel vacatures open.

Aantal inwoners stagneert

Twente telt per 1 januari 2018 627.800 inwoners. In de periode 2007-2018 is de Twentse bevolking met 1,6 procent gegroeid. De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 5,0 procent. De groei van de Twentse bevolking komt de laatste jaren doordat er veel arbeidsmigranten komen wonen.

Twentse werkloosheid nog net boven gemiddeld

Door de sterke groei van de werkgelegenheid is de werkloosheid flink afgenomen en deze bevindt zich nu onder de vier procent (3,9%). Nog maar één tiende procentpunt boven het Nederlandse gemiddelde. Het aantal werklozen in Twente is het afgelopen jaar gedaald van 19.000 begin 2017 tot 12.500 in het derde kwartaal van 2018.