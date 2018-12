Dalfser Kamerlid Von Martels houdt voet bij stuk: "Geen reden om motie N35 aan te passen"

Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) ziet geen reden om de motie voor het verbreden van de N35 aan te passen. De minister zei dat de motie te ver ging en adviseerde het voorstel aan te passen vóór de Kamer er morgen over stemt. Vooralsnog lijkt het er op dat de motie niet wordt aangepast.

Vorige week diende het Dalfser Kamerlid een motie in om de N35 versneld te voorzien van dubbele rijstroken. Nog vóór volgend voorjaar zou er een stappenplan moeten komen voor verbreding van de N-weg tussen Wijthmen en Nijverdal. Dit ging minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) te ver, zei ze toen de motie werd ingediend.

Ook moet de minister in kaart brengen wat het gaat kosten om de N-weg te verbreden, zo staat in het voorstel. Van Nieuwenhuizen zegt daar wel voor open te staan.

Meerderheid vóór

Morgen stemt de Kamer over de motie. Als een meerderheid vóór stemt, moet de minister er wel mee aan de slag. "Op dit moment hebben we de steun van een meerderheid", vertelt Von Martels. "Als we de motie aanpassen, moeten we opnieuw een rondje langs de velden maken en kijken wie het eens is met de aangepaste versie."

Toch houdt hij een slag om de arm. "Morgenvroeg, na het fractieberaad, weten we definitief of we het voorstel ongewijzigd indienen."

De stemming is morgenmiddag om 15.00 uur.