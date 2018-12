Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Expeditie Oost: Dansschool Veenstra herleeft in volle glorie Dansschool Veenstra (Foto: RTV Oost)

De befaamde Almelose dansschool Veenstra is weer tot leven gekomen. De school sloot een jaar geleden definitief de deuren maar herleeft nu in een bijzondere expositie. In het Almelose Huis van Katoen en Nu zijn sinds vrijdag tientallen foto’s en andere rekwisieten te bewonderen die herinneren aan de rijke geschiedenis.

Trots Tachtig jaar lang leerde menig Almeloër stijldansen bij dansschool Veenstra. Coryfeeën als Tom Egberts en Ilse de Lange zwierden er sierlijk over de dansvloer. Jeanne en Johan Fikkert, de voormalige eigenaren, kijken met trots terug op alle glorie van weleer. “In onze topdagen gaven we wekelijks les aan zo’n 3000 mensen”. Verkering

Heel veel Almelose stellen kregen ooit verkering tijdens of na afloop van de danslessen. De tentoonstelling duurt tot en met 1 maart 2019 en is iedere woensdag tot en met zaterdag toegankelijk, van 11.00 uur tot 17.00 uur. De entree is gratis Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33