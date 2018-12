Deel dit artikel:













OM eist celstraf voor mislukte overval in Enschede OM eist celstraf voor mislukte overval in Enschede (Foto: eigen foto)

Tegen een 30-jarige Enschedeër is anderhalf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist, omdat hij in januari een slijterij zou hebben geprobeerd te overvallen. De overval mislukte omdat klanten ingrepen en de man de zaak uitwerkten. Omdat de eigenaar in de vermomde overvaller een vaste klant herkende, werd hij al snel opgepakt.

De verdachte, die al sinds zijn veertiende verslaafd is aan alcohol, stond onder financieel beheer en kreeg weekgeld. Als dat nog niet binnen was, kreeg hij vaak drank op de pof mee van de eigenaar van de slijterij. Vervolgens betaalde hij als het weekgeld binnen was. Begin dit jaar weigerde de eigenaar hem nog langer op deze manier drank mee te geven. Uit boosheid besloot hij daarom een overval op de zaak te plegen. "Ik denk dat er iets bij me knapte, ik moest toch geld hebben voor drank." Strafblad In de zestien jaar dat de zwakbegaafde man aan alcohol verslaafd is, kwam hij vaak in aanraking met justitie. Zijn strafblad telt twaalf pagina's, voornamelijk diefstallen van drank. De verdachte is vaak tevergeefs behandeld voor zijn verslaving. De reclassering ziet in tbs met voorwaarden, de 'lichte vorm" van de terbeschikkingstelling, een mogelijkheid om de man te behandelen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.