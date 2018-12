Brand garagebedrijf Lattrop veroorzaakt door technisch mankement

De brand brak zaterdagavond 24 november uit. Het autobedrijf ging grotendeels in vlammen op. Alleen de werkplaats vatte geen vlam.

"Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting, alles wijst erop dat het gaat om een technisch mankement", vertelt een politiewoordvoerder.

