Makers Storm over Beulaeke komen met musical over uitvinder Johannes Wardenier

De makers van de musical Storm over Beulaeke komen met een nieuwe musical: Mysterie Wardenier. De voorstelling gaat over de mysterieuze uitvinder Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold. Volgend jaar mei zullen de eerste shows gehouden worden in theater de Meenthe in Steenwijk.

Volgens schrijfster Barbara Lok was de keuze voor deze musical snel gemaakt. “Naar aanleiding van de herschrijving van het boek door Henk Ymker hebben we deze uitgekozen. Het is een bijzonder verhaal dat de mensen hier uit de regio nog altijd bezighoudt, is het nou echt waar of niet?”



Brandstofloze motor

Het verhaal gaat over boerenzoon Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold, die in de jaren ‘30 beweerde een brandstofloze motor te hebben gemaakt. Volgens Lok was dit toen echt wereldnieuws. “Een motor die loopt op samengeperste lucht, hoe bestaat het.”

Of Johannes Wardenier een werkende, brandstofloze motor heeft gemaakt, is nooit duidelijk geworden. Vol trots werd de uitvinding door de burgemeester aangekondigd, ook zou er in Wolvega een fabriek worden gebouwd.

Gestolen

Maar een week later werd Wardenier door de burgemeester opgeroepen naar zijn kantoor en later werd hij opgenomen bij de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Groningen. Wardenier maakte later bekend dat zijn motor diezelfde week werd gestolen, deze werd echter nooit teruggevonden.



“Een vreemde gang van zaken. Behalve dit mysterie zijn er nog veel meer mysteries rondom Wardenier en deze zullen ook in de musical komen”, aldus Barbara Lok. Of de musical net zo groot wordt als Storm over Beulaeke, durft ze niet te zeggen. “We hopen natuurlijk van wel.”



In februari gaan de repetities van start en op 17 en 18 mei vinden de voorstellingen plaats in Rabo Theater de Meenthe. Behalve de musical komt er ook een pop-up museum over Wardenier.