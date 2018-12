Expeditie Oost: Overijsselse cabaretiers bereiden zich voor op oudejaarsconference

De cabaretiers van de aanstaande oudejaarsconference die plaats zal vinden in het Wilminktheater (Foto: RTV Oost)

In het Wilminktheater in Enschede bereiden de Overijsselse cabaretiers Helligen Hendrik, Jan Riesewiek, Thijs Kemperink, Nathalie Baartman, Andre Manuel en regisseur Laurens ten Den zich voor op de oudejaarsconference die van 27 tot 30 december zal plaatsvinden.

Over de inhoud van de show kunnen de entertainers nog weinig kwijt. "Als je nog een gaatje in je agenda vrij hebt, dan is het zeker de moeite waard om te komen kijken", zegt regisseur Laurens ten Den. Op de site van het Wilminktheater zijn nog kaarten beschikbaar.