Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











N18 weer vrij na ongeluk tussen Haaksbergen en Eibergen N18 tussen Haaksbergen en Eibergen dicht na ongeluk (Foto: Dennis Bakker / NewsUnited) N18 tussen Haaksbergen en Eibergen dicht na ongeluk (Foto: Dennis Bakker / NewsUnited)

De N18 is weer helemaal vrij. De weg was in de richting van Eibergen een tijdlang afgesloten nadat aan het eind van de middag een ongeluk gebeurde ter hoogte van Neede.

Er waren zeven auto's betrokken bij het ongeluk. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Meerdere mensen zijn lichtgewond geraakt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33