Zwols bedrijf maakt klompen van gekapte populieren ‘Groene Kathedraal’

De bomen stonden aan de Schellerenkweg. De bomenlaan werd ook wel de Groene Kathedraal genoemd. In 2009 werden de bomen tot mooiste boom van Zwolle verkozen.

Afgelopen zomer moest de gemeente de populieren laten kappen. Door de hitte konden de bomen niet genoeg water opnemen. Daardoor braken takken spontaan af. Dat vond de gemeente te gevaarlijk.

De gemeente sloot de weg af om de vallende takken (Foto: Rianne Seton / RTV Oost)

Het Zwolse bedrijf Binthout heeft nu klompenmakerij Ten Hagen bereid gevonden om klompen te maken van het hout. "Het echte klompen maken is een specifiek vak met speciale machines. Dat kunnen we niet zelf", zegt Cor Wobma, één van de oprichters van Binthout. "Maar wij doen wel alles eromheen: de transport, het verzagen van de bomen en het graferen van de klompen."

Essentaksterfte

Het bedrijf maakte al eerder houten producten van Zwolse bomen zoals de vele essen die gekapt moesten worden vanwege de essentaksterfte. Bij het houtbedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar won het bedrijf de Social Impact Award, een prijs voor sociale en duurzame Overijsselse ondernemers.

De populierenklompen zijn al te bestellen op de website van Binthout. "Begin volgend jaar kunnen we ze leveren. Wanneer precies is afhankelijk van het aantal bestellingen", zegt Wobma. Ze kosten 29 euro per paar en zijn in meerdere maten te bestellen.