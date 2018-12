De Oosttribune in het kort: "Het verschil tussen Heracles en FC Twente is schrijnend"

In De Oosttribune hebben Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing vandaag weer het weekend van de Overijsselse voetbalclubs besproken.

Heracles Almelo en PEC Zwolle boekten na een serie nederlagen weer eens een overwinning enFC Twente ging keihard onderuit tegen de beloften van Ajax: 2-5. Go Ahead Eagles speelt vanavond pas; in Eindhoven is Jong PSV de tegenstander.

Gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken op de Facebookpagina van RTV Oost Sport.