Beloften Heracles, PEC Zwolle en FC Twente zegevieren, vijf treffers Trotman

De drie Overijsselse beloftenteams die maandagavond in actie kwamen, pakten alle drie de volle winst.

Zevende zege Heracles Almelo

De beloften van Heracles hebben de zevende zege op een rij geboekt. De ploeg uit Almelo was in Drenthe met 3-0 te sterk voor Jong FC Emmen. Halverwege was het al 2-0 door treffers van Yoell van Nieff en Silvester van der Water. Na rust klopte ook Vincent Vermeij voormalig Heracles-doelman Telgenkamp en bepaalde zo de eindstand op 3-0. Heracles was al zeker van poulewinst.

FC Twente haalt dubbele cijfers

Jong FC Twente had geen kind aan hekkensluiter Achilles'29. In Groesbeek werd het 10-2 voor de club uit Enschede. Ryan Trotman was de grote man met liefst vijf treffers. Ook Redouhan Taha(2x), Rashaan Fernandes, Ramiz Zerrouki, Jonatan Frimann en Mats Wieffer waren trefzeker. FC Twente klimt door de zege de tweede plaats.

PEC Zwolle verslaat NEC

Jong PEC Zwolle heeft in eigen stadion de beloften van NEC met 3-0 verslagen. Door twee treffers van Alessandro Tripaldelli kwam de ploeg van trainer Mark Looms al in de eerste helft op een 2-0 voorsprong. Uit een strafschop maakte Maxim van der Meer er in de slotfase nog 3-0 van, waardoor PEC Zwolle nu de nummer drie is.

De beloften van Go Ahead Eagles komen morgenavond pas in actie.