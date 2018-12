Go Ahead Eagles profiteert niet van misstappen concurrentie en gaat zelf ook hard onderuit

Go Ahead Eagles heeft verzuimd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te verstevigen. De ploeg uit Deventer ging in Eindhoven keihard onderuit tegen Jong PSV: 5-1.

Trainer John Stegeman had na de moeizame wedstrijden van de afgelopen weken besloten om zijn opstelling aan te passen: Paco van Moorsel kreeg de voorkeur boven Orhan Dezpar, Istvan Bakx speelde niet op het middenveld, maar als rechteraanvaller. En Jaroslav Navratil verhuisde van de rechter- naar de linkerflank.



De omzettingen sorteerden echter niet het gewenste effect, want binnen 45 minuten stond Go Ahead Eagles al op een 3-0 achterstand. Cody Gakpo profiteerde van balverlies van Gino Bosz, Zakaria Aboukhlal rondde een fraaie aanval van de PSV-talenten beheerst af en Ramon Pascal Lundqvist scoorde na goed voorbereidend werk van Aboukhlal. De Deventenaren wisten er aanvallend vrijwel niets tegenover te zetten.

Dubbele wissel

Met een dubbele wissel probeerde Stegeman aan het begin van de tweede helft het tij te keren en dat leidde al na vijf minuten tot de 3-1 van Givan Werkhoven. De invaller kopte raak na een hoekschop.



De hoop op een spectaculaire wederopstanding vervloog echter net zo snel weer, want amper twee minuten later maakte Cody Gakpo de 4-1. De aanvaller bekroonde zijn sterke optreden in de slotfase ook nog met een derde treffer: 5-1.

Geen enkele topploeg wint

Go Ahead Eagles had uitstekende zaken kunnen doen, omdat afgelopen vrijdag concurrenten als Sparta, TOP Oss en FC Twente allemaal hadden verloren. FC Den Bosch, een andere topploeg in de Keuken Kampioen Divisie, profiteerde maandag ten dele: het speelde uit bij Jong FC Utrecht met 1-1 gelijk en is nu de nieuwe lijstaanvoerder in de eerste divisie. Go Ahead Eagles zakt naar de tweede plek.

Jong PSV - Go Ahead Eagles 5-1

1-0 Cody Gakpo (19)

2-0 Zakaria Aboukhlal (40)

3-0 Ramon Pascal Lundqvist (44)

3-1 Givan Werkhoven (51)

4-1 Cody Gakpo (53)

5-1 Cody Gakpo (84)

Arbiter: Alex Bos

Geel: Van der Venne, Veldmate, Baas, Teze

Jong PSV: Van Osch; Teze, Soulas, Obispo, Kun; Frey (Schoonbrood/24), Ludqvist, Duarte; Aboukhlal (Daneels/81), Piroe (Catic/73), Gakpo.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (Werkhoven/46), Veldmate, Baas; Van Moorsel, Stans, Van der Venne (Dzepar/46); Bakx, Verheydt (Bliek/85), Navratil.

