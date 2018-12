Praat Mee: Kilometerheffing moet voor iedereen worden ingevoerd

Kilometerheffing moet voor iedereen worden ingevoerd.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleit voor de invoering van een kilometerheffing voor al het verkeer. Niet alleen voor het vrachtverkeer, zoals het kabinet nu van plan is. Dat stelt de organisatie in een reactie op het concept van 'Het verkiezingsprogramma van Overijssel'. TLN ziet dit als een oplossing voor het tegengaan van de filedruk.

Op dit moment wordt er nog geen kilometerheffing in Nederland geheven. Maar het kabinet is van plan om dit wel in te voeren bij het vrachtverkeer. Naast de heffing ziet de organisatie ook graag meer asfalt op plekken waar het nodig is.

