Van der Venne op scherp na vierde gele kaart

Richard van der Venne kreeg maandagavond in de uitwedstrijd tegen Jong PSV zijn vierde gele kaart van het seizoen en staat nu op scherp.

Bij een volgende gele kaart wordt Van der Venne automatisch voor één duel geschorst. Dat geldt ook voor Istvan Bakx en Gino Bosz, die eerder al tegen een vierde prent aanliepen.

Jeroen Veldmate en Roland Baas werden in Eindhoven ook met geel bestraft, maar zij hoeven voorlopig nog niet te vrezen voor een schorsing. Go Ahead Eagles verloor het duel met 5-1 en is daardoor niet langer de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk hier alle statistieken van Go Ahead Eagles.