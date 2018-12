Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handbalsters door nipte zege op Spanje verder op EK Martine Smeets (Foto: ANP)

Het EK in Frankrijk verloopt voorspoedig voor de Nederlandse handbalsters. Oranje, met Martine Smeets uit Geesteren in de gelederen, won maandag ook de tweede groepswedstrijd in Montbéliard en verzekerde zich met een nipte winst van 28-27 op Spanje van een plek in de tweede ronde.

De winnende goal viel letterlijk in de slotseconde. Een afstandsschot van Lois Abbingh landde vlak voor de zoemer afging in het net. Nycke Groot bewees haar grote waarde voor het team; ze maakte negen goals. Smeets was goed voor twee treffers. Woensdag speelt Nederland de derde en laatste groepswedstrijd tegen Kroatië, maar het is nu al zeker van de groepswinst. Oranje neemt tevens vier punten mee naar de tweede ronde. De ploeg had de eerste groepswedstrijd van Hongarije gewonnen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Handbalsters Oranje beginnen EK met knappe zege op Hongarije