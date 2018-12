Hengelose scouting maakt 'Funda voor mezen' in strijd tegen processierups

Afgelopen voorjaar zaten op het terrein van scoutingvereniging Cunera-St.-Marcellinus in Hengelo de eiken vol met processierupsen. De haren van die rupsen kunnen bij aanraking jeuk en uitslag veroorzaken. De kleine diertjes zijn dan ook een groot probleem op het terrein waar veel kinderen rondlopen en spelen.

Maar de scouts zouden geen scouts zijn als ze niet met een slimme oplossing zouden zijn gekomen voor de overlast. Op het terrein hangen ze vijftig vogelhuisjes op, specifiek bedoeld voor koolmezen en pimpelmezen; twee vogelsoorten die smullen van eikenprocessierupsen.

Om het woningaanbod op het scoutingterrein extra onder de aandacht te brengen bij mezen die zoeken naar een goede broedlocatie, heeft de vereniging een speciale pagina op haar website gemaakt. Een soort Funda voor meesjes, met informatie over de verschillende typen woningen. "Ze zijn geïmpregneerd, gegarandeerd wind- en waterdicht en gemaakt van een hoge kwaliteit tuinhout. Het enige verschil tussen de twee typen is de voordeur. De Koolmees heeft een doorgang van 3,2 cm en de Pimpelmees van 2,8 cm. De keuze is aan jullie!"

Geen huurkosten

De huurprijs hoeft in ieder geval geen obstakel te vormen voor de vliegende woningzoekers. De scoutingvereniging berekent geen huurkosten. "Wij vragen alleen een tegenprestatie voor het gebruik van de woningen: bij het zoeken naar voedsel in het voorjaar vragen we jullie om te beginnen met de eikenprocessierupsen."

Weinig verschillen tussen Type Pimpelmees (links) en Type Koolmees (Foto: Scouting Cunera-St. Marcellinus)