Theater Concordia in Enschede krijgt weer subsidie

Na een periode van ruim vier jaar waarin theater Concordia de eigen broek moest ophouden, krijgt het Enschedese theater weer subsidie van de gemeente. "We hebben bewezen een belangrijke culturele rol te spelen", vertelt directeur Willem Jaap Zwart.

In 2014 heeft het theater zelf de regie genomen. "We hebben ruim vier jaar geëxperimenteerd. We zijn een crowdfundingsactie gestart en hebben onze culturele rol in de regio bewezen", aldus de directeur. "Veertien procent van onze bezoekers komt uit Enschede, de rest komt uit de regio."

Om geld bij elkaar te krijgen konden mensen aandeelhouder of vriend van het theater worden. Ook konden stoelen worden geleaset. "Cultuur is een belangrijke factor in het businessleven. Daarom hebben we een deel van de oplossing bij de ondernemers gezocht."

Zwaar weer

Ondanks dat er weer een subsidie voor Concordia komt, betekent het niet het einde aan de financiële sores. Het theater komt jaarlijks tienduizenden euro's tekort. Zwart: "Dat kunnen we alleen 2019 nog volhouden. Als we daarna nog niet quitte draaien, gaan we door onze begroting en moeten we kijken waar we op kunnen bezuinigen."