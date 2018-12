Deel dit artikel:













Anna van der Breggen beste wielrenster van 2018 Anna van der Breggen (Foto: ANP)

Anna van der Breggen is gekozen tot wielrenster van het jaar. De 28-jarige renster uit Zwolle werd in september in Innsbruck voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioene op de weg.

In het voorjaar had ze al een serie grote wedstrijden gewonnen waaronder de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voor haar prestaties ontving ze in de Maaspoort in Den Bosch de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Eerder won ze die prijs in 2015 en 2016, het jaar waarin ze de olympische titel op de weg veroverde. Van der Breggen is, net als haar concurrente Annemiek van Vleuten, ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Daarover wordt op 19 december beslist. Bij de mannen werd Tom Dumoulin voor het vijfde jaar op rij verkozen tot beste wielrenner. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33