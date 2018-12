Deel dit artikel:













Oud-burgemeester Hermans van Almelo wordt waarnemend burgemeester Noordwijk Jon Hermans-Vloedbeld (Foto: RTV Oost)

Jon Hermans-Vloedbeld, geboren in Hengelo en oud-burgemeester van Almelo, wordt waarnemend burgemeester in Noordwijk in Zuid-Holland. Ze is nu nog waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland.