Bakx ergert zich aan getreiter van "stoere" Jong PSV'ers: "Ik had er wel eentje gelust"

Met een 5-1 nederlaag tegen Jong PSV was het al een bijzonder vervelende avond voor Go Ahead Eagles. Maar het getreiter van spelers van de thuisploeg wekte nog veel meer irritatie op, zegt middenvelder Istvan Bakx.

Met dank aan een flinke portie zelfbeheersing deelde Bakx geen tik uit aan een speler van Jong PSV, die hem de pijnlijke tussenstand bleef inwrijven tijdens de wedstrijd.



Nieuwe generatie

"Het zal de nieuwe generatie wel zijn. Maar oh, wat waren ze een potje stoer. En ze konden zo goed voetballen...", ergerde Bakx zich na afloop nog aan de jonge PSV'ers.



"Je kunt er niks van zeggen als je met 5-1 op je broek hebt gekregen en met de wedstrijden van de komende weken in het achterhoofd wil je niet met rood van het veld. Maar als het puur om die jongens ging, had ik er wel eentje gelust", vervolgt Bakx.

Nog niet zó slecht

Over het spel van zijn eigen ploeg was hij ook helder: "Zo slecht als vandaag zijn we nog niet geweest."



Dat Go Ahead Eagles de koppositie nu kwijt is, zegt hem niet zo veel. "We zijn het hele seizoen al duidelijk geweest en daar moeten we ook op dit moment niet mee bezig zijn. Niet in een goede fase en ook niet in een slechte fase."

Terug naar de basis

"We moeten gewoon terug naar de basis. We moeten weer het team worden dat dicht bij elkaar speelt en waar vuur in zit. Naar die energie moeten we op zoek en laten we daar vrijdag mee beginnen."