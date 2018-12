Deel dit artikel:













Vermiste Anna en Tim mogelijk in Zwolle Anna Lagerwerf en Tim Graafland (Foto: Politie)

De vermiste kinderen Anna Lagerwerf (16) en Tim Graafland (17) uit Rotterdam zijn mogelijk in Zwolle of in de omgeving van de stad.

Anna en Tim zijn sinds zondag vermist. Ze werden toen samen voor het laatst gezien rond 17.00 uur in de wijk Prinsenland. Volgens de politie verplaatsen de twee zich mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer. De politie in Zwolle vraagt mensen om uit te kijken naar de jongeren. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33