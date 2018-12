Deel dit artikel:













Vermiste Rotterdamse tieners in Duitsland gevonden De tieners zijn weer terecht (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De vermiste twee vermiste kinderen uit Rotterdam die mogelijk in Zwolle of in de omgeving van de stad zouden zijn, zijn terecht. Het tweetal is niet in Overijssel, maar net over de grens in Duitsland gevonden.

De tieners waren sinds zondag vermist. Ze werden toen samen voor het laatst gezien rond 17.00 uur in de wijk Prinsenland.