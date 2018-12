Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hangplek jongeren in Lemelerveld onzeker na protest scouting- en voetbalvereniging Sportpark Heidepark in Lemelerveld (Foto: Google Streetview)

Over dat er een jongerenontmoetingsplek in Lemelerveld moet komen is iedereen in de Dalfser politiek het wel eens, maar het vinden van de juiste locatie levert problemen op. Dit bleek maandagavond tijdens de raadscommissie.

Het collegevoorstel om de noordzijde van sportpark Heidepark aan te wijzen voor een hangplek voor jongeren is door niet één partij enthousiast omarmd. Alleen Rietje Lassche van de ChristenUnie stelde te neigen in te stemmen met de locatie. Roel Kouwen van het CDA sprak zijn vertrouwen in de jeugd uit maar wil toch nog het voorstel in zijn fractie bespreken. Verenigingen vrezen overlast Belangrijke reden van de partijen om nog over het voorstel na te denken is een tweetal brieven die op het laatste moment zijn binnengekomen; van voetbalvereniging Lemelerveld en scoutingvereniging De Verbinding. Beide verenigingen zijn tegen het plaatsen van een hangplek op het sportpark. Ze vrezen overlast, vandalisme en zwerfafval. Wethouder Jan Uitslag was duidelijk verrast door de brieven. Hij maakte wel duidelijk dat hij niet op eigen initiatief andere locaties gaat onderzoeken. 'Komt u als raad maar met alternatieven', is zijn motto. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Sportpark Heidepark is beoogde locatie jongerenontmoetingsplek Lemelerveld