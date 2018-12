Theo Rietkerk uit Kampen wil Eerste Kamer in

Theo Rietkerk uit Kampen wil de Eerste Kamer in (Foto: ANP / Jerry Lampen)

Voormalig Tweede Kamerlid Theo Rietkerk uit Kampen wil de Eerste Kamer in. De Kampenaar staat vijfde op de kandidatenlijst van het CDA voor de Senaat.

Rietkerk was van 1998 tot 2003 Tweede Kamerlid en daarna elf jaar actief als Gedeputeerde van Overijssel. Momenteel is de Kampenaar voorzitter van het College van Bestuur van scholengemeenschap Landstede. Een functie die Rietkerk wil blijven vervullen als hij in de Eerste Kamer komt.

Europees Parlement

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde staat ook bij de komende Europese Parlementsverkiezingen weer op de kandidatenlijst. Zij staat op de vijfde plek. Schreijer-Pierik stond bij de verkiezingen in 2015 nog op plek 25.