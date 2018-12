Twee bijzondere 'arrestaties' voor politie in Wierden

De politie heeft afgelopen nacht twee bijzondere 'arrestaties' verricht. Agenten holden in het holst van de nacht door Wierden om twee losgebroken shetlandpony's te vangen.

De politie kwam de beesten op het spoor na een melding dat er paarden losliepen in Wierden. Tijdens de zoektocht in het donker, zagen de agenten de twee shetlanders in de buurt van de Sluizendijk.

Het vangen van de pony's leek een simpele klus toen de eerste al snel met een touw was gevangen. Het andere dier leek zijn ontsnappingsmaatje niet in de steek te laten en volgde de agenten. Toch bedacht het kleine paard zich alsnog en nam de benen.

Uiteindelijk wist de gealarmeerde eigenaar de tweede pony te lokken en terug naar de wei te brengen.