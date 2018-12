Baalderborg Groep geeft wijkzorg uit handen

De Baalderborg Groep gaat zich concentreren op de intensieve ouderenzorg in Dedemsvaart, Slagharen en Bergentheim. Dat betekent dat zij vanaf medio 2019 niet langer thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagverzorging en personenalarmering in de wijk aanbiedt. Dat wordt overgenomen door een zorgorganisatie. De nieuwe aanbieder van de wijkzorg is nog niet bekend.

De reden dat de Baalderborg Groep de hulpverlening in de wijk uit handen geeft is van financiële aard. "Wij sloten 2017 af met een positief financieel resultaat", zegt Baalderborg Groep bestuurder Martin Kirchner. "Dat willen we in de komende jaren graag zo houden. Maar het is dan wel nodig dat we focus aanbrengen in onze bedrijfsvoering. We hebben daarom besloten de zorg in de wijk over te laten aan collega’s die daarop qua schaalgrootte beter zijn toegerust en ook kwaliteit van zorg leveren."

Op dit moment biedt de Baalderborg Groep thuiszorg, dagverzorging, huishoudelijke hulp en personenalarmering aan enkele tientallen personen in Dedemsvaart en Balkbrug. Met collega-zorgorganisaties wordt nu besproken hoe en wanneer zij die dienstverlening gaan overnemen. "Waarbij we garanderen dat niemand zonder zorg komt te zitten", besluit Martin Kirchner.