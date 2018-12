Deel dit artikel:













Ongeval bij Nieuwleusen veroorzaakt grote file op A28 File op de A28 (Foto: Alex Wever)

Het verkeer op de A28 had vanmorgen flink last van een file ter hoogte van Nieuwleusen. Dat was te wijten aan een ongeval ter hoogte van de afrit bij Ommen.

Ver na de ochtendspits stond het verkeer nog stil over een lengte van meerdere kilometers vanaf knooppunt Lankhorst in de richting van Staphorst. Eerder op de ochtend was de lengte van de file liefst dertien kilometer. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Bijzonderheden over het ongeval zijn niet bekend. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33