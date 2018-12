Janet S. heeft zelf reconstructie Chaletmoord betaald

De verdediging van Janet S. uit Kampen heeft op eigen kosten een 3D-reconstructie laten maken in de hoger beroepszaak van de 'Chaletmoord'. Volgens de advocaat kan daarmee aangetoond worden dat het slachtoffer niet is afgeslacht door Janet, zoals door mede-verdachte Youri is geschetst. Janet is door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor het ombrengen van een Amersfoorste zakenman.

De animatie is volgens Janet's verdediging gemaakt met gegevens uit de verklaring van Youri. Die zegt Janet gezien te hebben, terwijl ze met een bijl inhakte op slachtoffer Ton Kuijf. Maar op de beelden is te zien dat het onmogelijk gegaan kan zijn, zoals Youri het heeft verteld.

Achterwerk

Je ziet het getekende lichaam van het slachtoffer in een slaapkamer liggen van het chalet, waar de slachtpartij heeft plaatsgevonden. Het lichaam ligt achter een muurtje, Janet zit in de deuropening. In de animatie zie je Janet inhakken op het lichaam. Maar op de manier hoe het getekend is, wordt alleen het achterwerk van het slachtoffer geraakt. "Dat was de enige plek waar het slachtoffer geraakt kon worden volgens de verklaring van Youri. En daar zaten nou net geen hak- en snijwonden", zegt de verdediging.

"Met andere woorden, het scenario dat mede-verdachte Youri heeft geschetst, is onzin." De advocaat van Janet heeft daarom het Gerechtshof gevraagd om zelf ook een reconstructie te laten maken op basis van objectieve gegevens. Dat verzoek is al vaker gedaan, maar iedere keer afgewezen.

Einde

Volgens het Openbaar Ministerie is zo'n reconstructie ook helemaal niet nodig. Youri zou pas op het eind van de slachtpartij zijn binnengekomen. "Hij kan onmogelijk weten wat zich daarvoor in het chalet heeft afgespeeld. Dat heeft waarschijnlijk tientallen minuten geduurd. Hij heeft slechts het einde gezien."

Het Openbaar Ministerie heeft verder laten weten dat ze alsnog graag wil dat Janet zich psychisch laat onderzoeken. Dat heeft ze tot nu toe steeds geweigerd. Ook nu weer heeft ze laten weten niet mee te willen werken. Er ligt over Janet nog een oud psychisch rapport, dat is opgesteld rond een andere rechtszaak tegen haar. Ze werd meer dan 10 jaar geleden veroordeeld voor het ombrengen van een man uit Den Haag.

Chaletmoord

In de Chaletmoord gaat het om de dood van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf. Zijn levenloze lichaam werd in maart 2014 aangetroffen in een brandend chalet in Ermelo. Hij bleek op beestachtige wijze om het leven gebracht. Zijn lichaam vertoonde meer dan veertig hak- en snijwonden, toegebracht met een mes en bijl.

Al gauw werd Janet S. uit Kampen opgepakt. Zij bewoonde het chalet tijdelijk. Janet en de zakenman hadden elkaar leren kennen via een website waar seksafspraakjes gemaakt kunnen worden.

Bijl

Die avond in maart is waarschijnlijk een onderhandeling over geld uit de hand gelopen en is Janet op de zakenman in gaan hakken met een bijl. Dat is gezien door een vriend van haar, Youri B. uit Bergen op Zoom. Hij was die avond ook bij het chalet en heeft Janet geholpen om de sporen te wissen.

Een derde speler in dit horrorscenario is Joyce N, eveneens uit Kampen. Zij was al lang vriendinnen met Janet en heeft ook geholpen met het wissen van sporen, door het chalet in brand te steken.

De vierde persoon die is veroordeeld in deze Chaletmoordzaak is de broer van Janet, Danny. Hij heeft volgens de rechtbank de brandstof geleverd voor de brand in het chalet.

Janet werd veroordeeld tot 20 jaar cel, de rest kreeg straffen van 1 tot 2 jaar cel opgelegd.