Fietser aangereden in Vroomshoop Fietsster aangereden (Foto: Emiel Geerding)

Een vrouw op een fiets is vanmorgen door een auto aangereden op de rotonde van de Hammerweg en Koningin Beatrixlaan in Vroomshoop. Ze is daarbij gewond geraakt.

Omstanders verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Ze is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.