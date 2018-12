Het gaat weer goed met de Vecht: uitgestorven houting is terug

De houting is nog niet eerder in de Vecht geregistreerd (Foto: Swimway Vecht)

Vier houtingen zijn gisteren in de Vecht gevangen. Dat is bijzonder, want deze vissoort is er al een tijdje niet meer gezien. "Dit betekent dat het weer goed met de Vecht gaat", vertelt Robert Wijman van Sportvisserij Nederland.

De houting is de vorige eeuw uitgestorven in Nederland. In de jaren negentig is er in Duitsland begonnen met een herintroductie van de vis. Elders uit Europa werden houtingen gehaald die in Duitse wateren zijn uitgezet.

Natuurlijke dynamiek

Door de stuwen die in de Vecht zijn aangebracht, verloor de rivier de natuurlijkheid. Maar daar is de laatste jaren wat tegen gedaan. "Door aanpassingen, zoals vistrappen, heeft de Vecht weer een natuurlijke dynamiek. Er zijn diepteverschillen en de vissoorten zijn diverser", legt Wijman uit.

Dat de vis weer in het Overijsselse water is aangetroffen, zegt niet dat deze zich er permanent zal vestigen. "De vangst van deze houtingen komt door de paaitijd", verklaart Wijman. "De houting wil zich voortplanten en trekken dan van zee naar de rivieren, zoals de Vecht. Na deze periode trekken ze weer naar zee."

Swimway Vecht

De houting is gisteren gevangen in het kader van Swimway Vecht, een project van waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Zo willen de waterschappen de vismigratie in kaart brengen. Ze doen dat onder meer door op strategische plekken in de rivier netten te plaatsen waarin stroomopwaarts trekkende vissen worden gevangen. Zo is vorige week ook een paairijpe zeeforel in de netten terecht gekomen.

De houting is al langer terug in Nederland. Ze worden regelmatig gevangen op het Ketelmeer, ook trekken ze naar de IJssel om te paaien. Maar in de Vecht is deze vissoort dus nog niet eerder geregistreerd.