Onduidelijkheid over rol Bulgaren verdacht van woningoverval in Enschede

Het is nog niet duidelijk wat de rol is van twee Bulgaren die betrokken zouden zijn bij een woningoverval aan de Lijsterstraat in Enschede.

Dat bleek vandaag bij de pro formabehandeling van de strafzaak tegen de 46-jarige hoofdverdachte van een brute woningoverval aan de Bentrotstraat in Enschede.



De uit de Bulgaarse havenstad Varna afkomstige verdachte bekende eerder dat hij op 10 april dit jaar een 83-jarige vrouw op brute wijze in haar woning overviel. De vrouw raakte bij die overval gewond en moest met botbreuken in haar gezicht behandeld worden in het ziekenhuis. Bij de overval werd een pinpas buitgemaakt, maar omdat het slachtoffer een verkeerde pincode meegaf werd de pas door de automaat ingeslikt. De Bulgaar is goed zichtbaar op de beelden die de bewakingscamera bij de pinautomaat maakte. Omdat ook zijn DNA werd aangetroffen op de plek van de overval kon hij weinig anders dan bekennen.



Het Openbaar Ministerie verdenkt de 46-jarige Bulgaar ook van betrokkenheid bij de overval op de bejaarde bewoonster van een pand aan de Lijsterstraat. Hij had bij een bij die beroving buit gemaakte telefoon gebruikt. Volgens de Bulgaar is die overval echter door zijn ex-vriendin met haar nieuwe 'scharrel' geplaagd. Die 'scharrel' zou volgens de Bulgaar betrokken zijn bij meerdere misdaden. Zijn foto zou vertoond zijn in het programma 'Opsporing Verzocht'.



De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 46-jarige Bulgaar staat gepland in januari volgend jaar. Tot die tijd blijft hij in voorarrest.