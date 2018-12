Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grote Europese subsidie voor Isala Hartcentrum in Zwolle De verpleegkundige voert controles bij de patiënt thuis uit (Foto: Isala Hartcentrum)

Het Isala Hartcentrum in Zwolle krijgt een Europese subsidie om het concept ziekenhuiszorg thuis verder door te ontwikkelen. De subsidie wordt gegeven door Interreg Noord West Europa (NWE). Interreg NWE is een Europees programma dat de economische ontwikkeling in de regio wil stimuleren door samenwerking.

Al sinds 2005 is het Isala Hartcentrum actief met ziekenhuiszorg thuis. Dit houdt in dat patiënten na een klein hartinfarct of met een thoraxdrain thuis zorg kunnen krijgen en hiervoor niet naar het ziekenhuis hoeven. Een verpleegkundige komt dagelijks bij de patiënten langs voor bijvoorbeeld lichamelijke controles en andere handelingen die normaal gesproken in het ziekenhuis plaatsvinden. De subsidie krijgt Isala voor het NWE-Chance project. Isala werkt voor dit project samen met ziekenhuizen en bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Het doel is om de technologie te vernieuwen om de thuiszorg van patiënten met hartfalen te verbeteren. Kennisportaal Astrid van der Velde, vakgroepmanager Cardiologie en projectleider Isala van NWE-Chance: "Samen met universiteiten en een netwerkorganisatie in België en Groot-Brittannië gaan wij een kennisportaal opzetten; waar ziekenhuizen informatie kunnen vinden en delen over thuisopname. Maar ook bedrijven die technische oplossingen bieden, kunnen zich aansluiten bij dit kennisportaal." Het NWE-Chance project loopt drie jaar. In die tijd wordt er gekeken of er nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen worden toegepast, die het gemakkelijker maken om patiënten die thuisliggen de juiste zorg te bieden. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33