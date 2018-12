Ronald Mulder keert in Polen terug in wereldbeker

Schaatser Ronald Mulder is weer fit genoeg om deel te nemen aan de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki van komend weekend.

De Zwollenaar kampte met een longontsteking en miste de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan. Eerder werd al bekend dat Team Jumbo ontbreekt in Polen en daardoor komen er veel nieuwe namen aan de start. Overijsselaars zitten er niet bij die nieuwkomers. Hieronder een overzicht van de schaatsers die wel in actie komen:

Mannen Michel Mulder 500 meter en teamsprint Ronald Mulder 500 meter Gijs Esders 1000, 1500 en teamsprint Kars Jansman 10.000 meter Vrouwen Lotte van Beek 1000, 1500 en ploegachtervolging