Gemeenten in Overijssel polderen met aanpak vuurwerkoverlast

De knal van een melkbus. Wie is er op oudjaarsdag niet wakker van geworden? Overal in de provincie klonteren op de laatste dag van het jaar groepjes mensen samen bij een of meerdere melkbussen. Stuk carbid met wat water in de melkbus, bal of deksel erop, vuurtje erbij en knallen maar.

Traditie

Op zo'n beetje elke hoek van de straat in Kampen en IJsselmuiden staan op oudjaarsdag melkbussen. Carbidschieten is er traditie. Toch scherpt de gemeente de regels aan vanwege de groeiende maatschappelijke weerstand. Om voor- en tegenstanders tevreden te houden kwam de gemeente met een typische polderoplossing. Melkbusschieten mag, maar niet overal.

25 knallocaties

Kampen publiceerde een lijst met 25 knallocaties. Tot 1 december konden inwoners hier op schieten. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat dit ook is gebeurd. "Volgende week dinsdag brengt het college de lijst met de definitieve locaties naar buiten."

De locaties die nu nog op de website van de gemeente Kampen staan:

Kampen: * Beijerinkstraat * Bolwerk/3e Ebbingestraat * Constructieweg * Jan Ligthartstraat 1 * Jan Ligthartstraat 5 * Meerrijk * Noordweg (drie locaties): kruising met Eenvoudstraat, bij de kerk, kruising met Geert van Woustraat * Ommelandsingel * Rietgors * Sint Nicolaasdijk bij De Bok * Stationskwartier * Zambonistraat * Jumbo/Praxis * ’t Ukien * terrein oude zwembad * onder de Stadsbrug * bij de Dos-kantine * bij Dos/VV Kampen * op de parkeerplaats van KHC

IJsselmuiden: * Dorpsweg * Erfgenamenstraat * Erfgenamenstraat (aan de voorzijde van 'Het Lokaal') * Oosterholthoeve * naast Pieter Zandt school IJsselmuiden * Evenemententerrein Stichting oud en nieuw in IJsselmuiden

Twickel College

Leerlingen van het Twickel College in Borne kregen van de gemeente opdracht om na te denken over een oplossing tegen vuurwerkoverlast. Na veel wikken en wegen kwamen de leerlingen tot de slotsom dat vrijwillige vuurwerkvrije zones op logische plekken in de stad het beste middel zijn tegen overlast.

Met logische plekken bedoelen de leerling vuurwerkvrije zones bij parken, dierenopvanglocaties en verzorgingshuizen. De zones zijn vrijwillig als er geen straf staat op het schenden van het 'verbod', maar als er een beroep wordt gedaan op het fatsoen van degene die vuurwerk afsteekt. "Want als vuurwerk afsteken in een park is verboden, dan is het juist stoer om te doen", licht een woordvoerder van de gemeente Borne toe.

Burgerbesluit Vuurwerk

In Enschede geloven ze dat het Burgerbesluit Vuurwerk gaat helpen om de schade te beperken. De stad stond altijd in de top van gemeenten met de meeste vuurwerkoverlast. Tot vorig jaar. Want mede dankzij het Burgerbesluit Vuurwerk, waarbij de hele stad mee kon praten, was de schade aanzienlijk minder. "Het slechte weer vorig jaar zal ook een rol hebben gespeeld", zegt een woordvoerder, "maar de vuurwerkcampagne heeft ook bijgedragen aan minder schade en overlast."

Dus besloot Enschede om het Burgerbesluit Vuurwerk dit jaar opnieuw in te zetten en zelfs uit te breiden. "Vrijdag is de aftrap van de vuurwerkcampagne", aldus de woordvoerder. "We verspreiden dit jaar raamposters huis-aan-huis." Op de posters staat de tekst: 'Hier geen vuurwerk afsteken. Ik vraag mijn omgeving rekening te houden met mijn wensen. Oud en nieuw vier je met begrip voor elkaar'. "Inwoners kunnen deze poster voor hun raam hangen als ze dat willen, zodat anderen zien dat vuurwerk afsteken op die plek niet op prijs wordt gesteld."

Inwoners van Enschede kunnen deze raamposter ophangen (Foto: Gemeente Enschede)

Verder breidt Enschede het aantal verplichte vuurwerkvrije zones binnen de gemeente uit. Op oudjaarsdag is het op ongeveer tien locaties verboden om vuurwerk af te steken. Alle maatregelen die Enschede neemt zijn te lezen op een aparte site.

Vuurwerkvrije zones

Het aantal vuurwerkvrije zones in de provincie Overijssel neemt ondertussen niet spectaculair toe in vergelijking met voorgaande jaren. Borne kent op oudjaarsdag dus een aantal vrijwillige vuurwerkvrij zones. In Enschede zijn zowel vrijwillige als verplichte vuurwerkvrije zones. De gemeente Raalte verklaart het gehele centrum van Raalte vuurwerkvrij. En de gemeente Deventer wil dat er op twee locaties niet geknald wordt, maar handhaaft dit niet.

Nog niet zeker

In Rijssen-Holten valt volgende week dinsdag het besluit of er vuurwerkvrije zones worden ingesteld. In Zwolle hebben D66, ChristenUnie en GroenLinks schriftelijk vragen gesteld over de vuurwerkoverlast. Die vragen moeten eerst beantwoord worden. Pas daarna wordt een besluit genomen welke maatregelen Zwolle neemt.