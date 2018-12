IJsbaan Haaksbergen probeert met groot zonnescherm concurrentie op achterstand te zetten

Het grote scherm met 28 doeken voorkomt dat de zon op het ijs schijnt. Daardoor neemt de ijsdikte overdag niet af, zo is de gedachte in Haaksbergen. Volgens IJSCH ligt er door het scherm sneller een ijsvloer van drie centimeter, voldoende voor het houden van een marathon op natuurijs.

Sterke zonkracht

Begin februari moest Haaksbergen de strijd om de eerste natuurijsmarathon van 2018 staken. Door de sterke zonkracht in februari was er teveel ijs verloren gegaan. Dat moet met het nieuwe zonnescherm verleden tijd zijn. Overigens lukte het Haaksbergen eind februari alsnog om de eerste marathon van 2018 binnen te halen. Haaksbergen troefde nipt Arnhem af.

De jaarlijkse ijsbattle: is het ijs drie centimeter dik? (Foto: GinoPress)

Elk jaar is er volop strijd tussen schaatsverenigingen wie de eerste marathon op natuurijs in de wacht sleept. Jarenlang ging dat hoofdzakelijk tussen het Groningse Noordlaren en het Drentse Veenoord. Sinds 2007 doet Haaksbergen mee en de laatste jaren is ook Arnhem aangehaakt. Dit winterseizoen willen ook Puttershoek en Nieuw Buinen een poging wagen. Het is Haaksbergen tot nu toe zes keer gelukt de concurrentie achter zich te laten.

Concurrentie zit niet stil

Noordlaren leunt echter niet achterover. Zij hebben ook een nieuw wapen in de strijd gegooid. De baan is daar volgespoten met witte wegenverf, dat moet de kou langer vasthouden.